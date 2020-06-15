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Счета страховой компании "Кентавр" остаются заблокированными

Счета страховой компании "Кентавр" заблокированы Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля, об этом сегодня заявили в компании.


Страховая компания "Кентравр" на прошлой неделе попала в поле зрения правоохранителей в рамках "дела Белгазпромбанка", пишет sputnik.by

"Уважаемые клиенты, информируем, что Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь заблокированы счета закрытого акционерного страхового общества "КЕНТАВР" (…)", - сообщили сегодня в компании.

При этом в "Кентавре" подчеркнули, что ни работникам компании, ни самой фирме обвинения не предъявлены, не проводятся и следственные действия.

"В связи с данным обстоятельством у страховой компании "КЕНТАВР" возникли трудности по обслуживанию физических и юридических лиц. Приносим свои извинения и просим проявить понимание в сложившейся ситуации", - добавили в компании.

Обслуживание клиентов в компании обещают возобновить после разблокировки счетов.

Помимо "Кентавра" в рамках дела Белгазпромбанка правоохранители заинтересовались и "ПриватЛизинг" – одним из основных игроков в стране в сфере предоставления лизинговых услуг.


Как ранее заявляли в КГК, финансовой милицией было возбуждено уголовное дело по якобы подозрению в уклонении от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 

Задержаны 15 человек, их имена пока не называются.
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