Беларусь на пороге самого масштабного кризиса в истории страны

Если в начале года в Беларуси были в основном оптимистичные экономические прогнозы, то сегодня они, как минимум, не столь оптимистичны, а часто достаточно драматичны.





Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук в ходе онлайн-семинара, посвященному состоянию белорусской экономики, ее анализу и прогнозам.





По словам Дмитрия Крука, за 5 месяцев текущего года факторы риска для глобальной экономики претерпели достаточно существенные изменения. Это, в свою очередь, говорит о том, что в ближайшем времени экономики многих стран могут столкнуться с новыми проблемами, о которых экономисты пока не подозревают.





«Протесты, которые сегодня идут в США и перекидываются на Европу – это тоже своеобразное проявление накопленных проблем», - отметил Дмитрий Крук.









При этом он отдельно остановился на том, что отличает нынешние экономические проблемы от проблем последних 25 лет.





Ранее практически всегда проблемы возникали из-за спроса. Сейчас же один из очень редких кризисов, когда напрямую затрагивается предложение.





Во многих отраслях во многих странах произошло вынужденное сворачивание производства. Также произошло достаточно существенное нарушение, а в ряде случаев, и разрыв глобальных цепочек создания добавленной стоимости. При этом пандемия повлияла и на спрос.





«В результате мы получили двойной кризис – на спрос и на предложение. В самой простой картине спроса и предложения, то есть когда у нас проседает и то, и другое, мы понимаем, что падение равновесной величины объема выпуска может быть очень существенным», - рассказал Дмитрий Крук.





По оценке эксперта, экономическое «проседание» в Беларуси, во всяком случае, во 2-3 кварталах может быть самым масштабным за несколько десятилетий.





Что же касается потенциального «дна» кризиса, то, по словам Дмитрия Крука, для большинства стран при активном воздействии пандемии на экономическую активность оно колеблется в районе 15%.





Это не означает обязательный спад ВВП на 15%. Это потенциальное дно, которого может достигать экономика в момент, когда меры против коронавируса будут задействованы.





По сути, как отметил экономист, главными для всего мира сейчас остаются три вопроса:





Как долго продлится эпидемия и карантинные меры?

Насколько эффективны будут антикризисные меры?

Перерастет ли спад ВВП в масштабное финансовое инфицирование, приводящее к новой волне спада?





В то же время Дмитрий Крук обратил внимание, что важной особенностью текущей ситуации является вероятность затягивания пандемии.





«Если возникнет вторая волна пандемии, о которой предупреждают многие эпидемиологи, и ряд бизнесов уйдет из игры, не выдержав убытков, которые они вынуждены накапливать, то это шок со стороны предложения будет приводить к затягиванию восстановления.





Но пока остаются и даже существенно возросли шансы на возврат к статус-кво где-то к началу следующего года. Однако это далеко не единственный вариант», - признал экономист.