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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Прогноз: уплата налогов обеспечит подъём белорусского рубля

Белорусские предприятия в ближайшие дни должны увеличить объемы продажи валюты в связи с уплатой налогов, что приведет к укреплению белорусского рубля на БВФБ.

На прошедшей неделе курсы доллара, евро и российского рубля на Белорусской валютно-фондовой бирже снизились, а корзина из них подешевела на 1%. Правда, курс доллара уменьшился всего на 0,1% — до 2,3781 рубля в пятницу 12 июня.

Таким образом, после замены ключевых членов правительства РБ во главе с премьер-министром Сергеем Румасом, перед которой рубль дешевел на протяжении двух недель, ситуация на валютном рынке РБ вернулась в обычный режим. Судя по имеющимся данным, предложение валюты на внутреннем рынке незначительно превышает спрос, что и приводит к укреплению рубля.

Новое правительство, похоже, не собирается менять политику, проводимую прежним правительством. Оно занято борьбой с кризисом и подготовкой к выборам президента, назначенным на 9 августа. Так, новый премьер-министр страны Роман Головченко 11 июня в белорусском парламенте сообщил, что правительство рассмотрит основные результаты принимаемых мер поддержки, а также определит резервы для выхода экономики на траекторию роста.

Он также отметил, что правительство во взаимодействии с Нацбанком продолжит реализацию мер по обеспечению макроэкономической сбалансированности, улучшению структуры платежного баланса, дальнейшему снижению инфляции и повышению доступности ресурсов для реального сектора экономики. Судя по данному замечанию, Нацбанк в ближайшем будущем внепланово снизит ставку рефинансирования.

Кроме того, правительство постепенно увеличивает расходы бюджета. В частности, постановлением Совмина от 8 июня 2020 года № 332 лимит директивного кредитования в текущем году возрастает на 200 млн. рублей — до 1,26 млрд. рублей. Это уже третье увеличение.

Расходы бюджета могут возрасти и в связи с президентскими выборами. Так, Роман Головченко сообщил, что по поручению президента разрабатывается вопрос и изыскивается возможность повышения трудовых пенсий по возрасту.

При этом эпидемия коронавируса явно идет на спад. Количество зарегистрированных заболевших опустилось до 700–750 человек в день, что ниже уровня, наблюдавшегося в мае, примерно на 200 человек.

Таким образом, можно ожидать, что в ближайшие дни курс доллара на БВФБ будет находится под влиянием налоговых платежей, то есть снизится и устремится к уровню 2,35 рубля за доллар.


Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль подорожал сразу ко всем основным валютам:

курс доллара снизился на 0,0029 BYN (−0,12%), а в среду его курс падал до минимума за 85 дней;
курс евро упал на 0,0138 BYN (−0,51%);
российский рубль рухнул на 0,0580 BYN (−1,67%);
валютная корзина подешевела на 0,98%.
Источник: select.by
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