Пресс-служба ООО «Аккумуляторный Альянс» (одноименное название после смены собственника носит и аккумуляторный завод под Брестом – прим. ред.) сообщает, что компания организовала взаимодействие с жителями города Бреста и района.





«На сегодняшний день на электронную почту поступило три заявки на участие в мониторинге при проведении пуско-наладки завода, а также список вопросов от заинтересованных граждан. По состоянию на 13 июня, аккумуляторный завод посетили девять жителей ближайших населенных пунктов, в том числе организованы встречи с Демьном Лепесевичем и Сергеем Басовым», – сообщили в пресс-службе.





В минувшее воскресенье, 7 июня, Лепесевич и Басов побывали на предприятии, где на протяжении пяти часов вместе с собственниками и сотрудниками аккумуляторного завода осмотрели фильтры, ливневые колодцы, общеобменную вентиляцию, отмечают в компании.





А 9 июня состоялась встреча в офисе ООО «Аккумуляторный Альянс», для ознакомления со строительным проектом и руководствами по эксплуатации оборудования.









«Эта встреча продлилась более 10 часов. Ее участники не ограничились только изучением документации. По просьбе Демьяна Лепесевича были организованы выезды на аккумуляторный завод, для уточнения соответствия документации и реализованных проектных решений», – говорится в сообщении компании.





ООО «Аккумуляторный Альянс» приглашает всех желающих к диалогу на заводе или в офисе, для этого необходимо подать заявку на e-mail: inform@battery-alliance.by. На этот же e-mail можно отправить заявку для включения в комиссию по мониторингу при проведении пуско-наладочных работ.





Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлен до устранения имеющихся нарушений.





С 4 марта 2018 года каждое воскресенье брестчане и жители района выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей и тем самым высказать свой протест против аккумуляторного завода, который они считают опасным для экологии и здоровья людей и построенным с многочисленными нарушениями.





Напомним, 25 мая стало известно, что бизнесмен Виктор Лемешевский больше не является владельцем скандального предприятия. Теперь 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову, а сам завод называется «Аккумуляторный альянс». Оба бизнесмена связаны с хоккейной командой президента Беларуси Александра Лукашенко: Каганович один из игроков, амплуа – вратарь, а Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Лукашенко.











