+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Инвесторы приняли китайскую компанию за IT-гиганта, ее акции подорожали в 13 раз

Малоизвестная китайская компания за день подорожала в 13 раз, до $4 млрд. Исследование ситуации показало, что инвесторы ошиблись, приняв эту компанию за несколько других из-за названия.


Fangdd Network Group — малоизвестная китайская компания, сервис продажи недвижимости. На бирже Nasdaq стоимость ее ценных бумаг за день подскочила в 13 раз, а рыночная капитализация в результате составила $4 млрд. Forbes сообщает, что начинающие инвесторы могли перепутать ее название с аббревиатурой FAANG, которая используется для обозначения 5 самых успешных IT-компаний на фондовом рынке.

Дело было в минувший вторник, когда долговые расписки Fangdd на бирже Nasdaq подорожали в 13 раз в отсутствие новостей с $10 до $129,04. На закрытии торгов во вторник цена составляла $47,06 — на 395% дороже, чем днем ранее.

Аббревиатура FAANG составлена из первых букв названий 5 самых успешных IT-компаний: Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Во вторник индекс Nasdaq, куда входят эти компании, впервые в истории поднялся выше 10 000 пунктов, а бумаги Amazon, Apple и Facebook обновили максимумы. Неопытные инвесторы могли подумать, что бумаги Fangdd пойдут по тому же пути.
Forbes.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru