К концу года окупаемость услуг ЖКХ составит 83%





Окупаемость жилищно-коммунальных услуг в Беларуси к концу года составит 83%. При этом большинство услуг население уже оплачивает по полной стоимости. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.





Министр рассказал, что практически все услуги, кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме. По его прогнозу, по итогам 2020 года жилищно-коммунальные услуги будут окупаться на уровне 83% «с хвостиком».





По данным Минжилкомхоза, в Беларуси чуть более 4 млн лицевых счетов, и в начале года просроченные задолженности были по 340 тыс. лицевых счетов, что составляет более 8%. Хмель не считает размер задолженности критическим, но это немало и вредит системе ЖКХ: десятки миллионов рублей «вымыты» из оборота.

Напомним, что ситуация с тарифами ЖКХ непрозрачная, поэтому система заинтереована в том, чтобы оставаться постоянно дотируемой. Не исключено, что мы давно платим 100% за все. Многие специалисты, кстати, так и считают. Но система ЖКХ нуждается в государственных дотациях, поэтому заинтересована делать из населения "недоплательщиков".





Одним словом, в системе никогда никто толком не разбирался. Поэтому цифра 83%, особенно 3% для видимости точности расчетов, выглядит искусственной.