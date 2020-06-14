«Взяли старую гвардию». Кто руководил Белгазпромбанком





После ухода Бабарико и. о. председателя правления Белгазпромбанка был назначен Кирилл Бадей, до этого он курировал розничный бизнес банка.





Вчера, 13 июня, его отец Георгий Бадей, который является почетным председателем правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, сказал TUT.BY, что «сын был с утра на работе».





Еще один заместитель председателя правления, Александр Сотников, который отвечает за департамент информационных технологий и офис данных, отказался от комментариев.





Сергей Шабан курирует казначейство и управление финансовых институтов. Трудовую карьеру начинал в Беларусбанке. В январе — феврале 1997 года работал директором департамента Национального банка. А потом стал исполнительным директором Белгазпромбанка. В 2006 году Шабана утвердили зампредом правления.





Александр Ильясюк работает в Белгазпромбанке около 30 лет и является его старейшим сотрудником. По данным корпоративного издания Белгазпромбанка, он пришел в банк в 1991 году, когда тот назывался «Экоразвитие». Через 2 года «Экоразвитие» перешло под контроль ЗАО «Пуше» и его переименовали в «Олимп». К слову, «Пуше» руководил один из первых белорусских олигархов Александр Пупейко, но он угодил в опалу к Александру Лукашенко и покинул Беларусь. В 1997 году группа «Газпром» выкупила «Олимп» и он стал Белгазпромбанком.





Под крылом зампреда правления Александра Ильясюка находятся, в частности, юридическое управление, служба безопасности, управление по работе с проблемными активами и региональные сети банка. Ильясюк вместе с Виктором Бабарико являются учредителями благотворительного фонда «Шанс».





Дмитрий Кузьмич является заместителем председателя правления Белгазпромбанка с 2003 года. Он курирует департаменты кредитования и инвестиций и корпоративного бизнеса.





Шабан, Ильясюк и Кузьмич недоступны для комментариев.





Ирина Потапова свою трудовую деятельность в банковской системе начала в Белинвестбанке, где с 1996 по 2008 год занимала должности экономиста, старшего экономиста. В 2010 году ее утвердили заместителем главного бухгалтера Белгазпромбанка. Спустя несколько лет Потапова стала главбухом. А в 2017 году ее назначили зампредом правления.





Связаться с Потаповой, а также с другими членами правления и одновременно старожилами банка — исполнительным директором Татьяной Авраменко тником председателя правления Владимиром Сажиным — не удалось.





В Белгазпромбанке и Департаменте финансовых расследований КГК не называют, к кому из топ-менеджеров предъявлены претензии в рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов.







