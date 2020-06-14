В отделениях СОФ ведется заполнение систем оборотного маточника водой, обкатка оборудования на холостом ходу. Для насыщения маточника обогатители используют как руду, так и кек хлористого калия, наработанный при первом запуске Петриковского рудоуправления. К настоящему времени на складах предприятия находится достаточное для полноценного запуска техпроцесса количество руды.





Пятая по счету фабрика ОАО "Беларуськалий" будет выпускать мелкий и гранулированный хлористый калий. До конца года здесь планируется произвести не менее 100 тыс. тонн минеральных удобрений.