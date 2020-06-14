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Они что-то знали? Газпром принял решение выводить дивиденды из Беларуси ежеквартально

ПАО “Газпром” (РФ) перешло на квартальный режим выплаты дивидендов со своего основного актива в Беларуси. Решение было принято в самом конце мая.

 


29 мая 2020 г акционерами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» приняло решение о выплате дивидендов за первый квартал 2020 года. Общий размер выплат составил 332,587 млн рублей ( 1,45 руб на одну акцию). Дивиденды будут выплачены в российских рублях по курсу Нацбанка на дату перечисления средств.

Квартальные дивиденды по объему превышают половину аналогичных выплат за весь предыдущий 2019 год. Средства структур Газпрома занимают значительную долю пассивов Белгазпромбанка. “Рабочие” финансовые движения Газпрома могут сказаться на ресурсной базе белорусского банка и оказать дополнительное давление на внутренний валютный рынок. Для местных реалий это существенные суммы в обоих случаях, пишет сайт Belinvest.by.

Это первый год, когда Газпром зачастил с выводом доходов  из Беларуси. В последние годы уровень дивидендных выплат доходил до 100% от прибыли , но производился по окончании финансовjго года. Долю дивидендов по отношению к квартальной прибыли определить пока сложно. «Газпром трансгаз Беларусь» публикует свою финотчетность раз в год.

Текущие решения могут быть связаны с приближающейся очередной “газовой войной”. Минск в этом году неоднократно обращался за снижением цены контракта на текущий год. Газпром отказывается от пересмотра ценовых условий подписанного контракта. Стороны регулярно обмениваются своими аргументами в переговорном процессе.

По заявлениям главы Газпрома Миллера у Беларуси образовалась задолженность по оплате , общая сумма которой за поставки российского газа на сегодня превышает 165,57 миллиона долларов. Белорусское Минэнерго задолженность не признает, ссылаясь «на имеющиеся разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности» и «урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов».

В связи с последними действиями белорусских властей в отношении Белгазпромбанка ситуация может обостриться еще больше.  По сообщению ТК “Незыгарь” с 1 июля поставки газа в Беларусь могут быть прекращены до момента погашения задолженности в полном объеме .
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