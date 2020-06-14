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Почти все магазины "Магия" закрыты: в реестре осталось только три

Сеть магазинов бытовой химии «Магия» продолжает сворачивать свою деятельность.



 На данный момент в Торговом реестре остались только 3 магазина: в Витебске, Гомеле и пригороде Минска, записанные на компанию «Розничный стандарт», которая оперировала проектом.

Напомним, что «Розничный стандарт» связан с компанией «Евроторг». В 2019 году источник Office Life сообщил, что «Евроторг» намерен ликвидировать сеть «Магия». Позже это подтвердил гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков.

В мае стало известно, что бренд «Магия» сохранят, переведя его в сегмент интернет-торговли.
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