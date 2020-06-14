Накануне «Великом камне» была зарегистрирована компания-резидент, которая и будет заниматься производством мобильного средства передвижения.





Отличие этих электросамокатов — в увеличенной по сравнению с существующими аналогами возможностью преодоления дистанции без дополнительной подзарядки. Они смогут проезжать до 100 км.





Также компания займется разработкой программного обеспечения для шеринга электросамокатов.