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В индустриальном парке «Великий камень» наладят выпуск электросамокатов

В индустриальном парке «Великий камень» будут производить электросамокаты и станции подзарядки для них. Такую информацию корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в индустриальном парке.

Накануне «Великом камне» была зарегистрирована компания-резидент, которая и будет заниматься производством мобильного средства передвижения.

Отличие этих электросамокатов  —  в увеличенной по сравнению с существующими аналогами возможностью преодоления дистанции без дополнительной подзарядки. Они смогут проезжать до 100 км.

Также компания займется разработкой программного обеспечения для шеринга электросамокатов.
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