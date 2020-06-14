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На Оршанском льнокомбинате в июле заработает швейная фабрика

С нуля создается совершенно новое для предприятия производство – швейная фабрика, где будут шить мужскую и женскую одежду изо льна: брюки, джинсы, рубашки, блузки, платья.



В начале июля она заработает, а пока активно ведется монтаж оборудования на всех участках.

Проектная мощность производства – 300 тысяч изделий в год. По словам генерального директора Оршанского льнокомбината Владимира Нестеренко, этот проект позволит произвести более глубокую переработку готовых тканей в изделие, получив прибавочный продукт.  К слову, на новой фабрике будет создано дополнительно 60 рабочих мест.
Orshanka.by
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