На Оршанском льнокомбинате в июле заработает швейная фабрика
С нуля создается совершенно новое для предприятия производство – швейная фабрика, где будут шить мужскую и женскую одежду изо льна: брюки, джинсы, рубашки, блузки, платья.
В начале июля она заработает, а пока активно ведется монтаж оборудования на всех участках.
Проектная мощность производства – 300 тысяч изделий в год. По словам генерального директора Оршанского льнокомбината Владимира Нестеренко, этот проект позволит произвести более глубокую переработку готовых тканей в изделие, получив прибавочный продукт. К слову, на новой фабрике будет создано дополнительно 60 рабочих мест.
07:48 14/06/2020
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