Грозит ли Беларуси отключение газа с 1 июля?

В анонимных сообщениях идет речь о том, что якобы с 1 июля поставки газа из России в Беларусь прекратят. По неподтвержденной информации, их возобновят только тогда, когда будет полностью покрыта задолженность белорусской стороны.





Sputnik обратился за пояснениями по поводу данной информации в правительство, Минэнерго и "Газпром трансгаз Беларусь", однако там комментировать ситуацию пока не считают возможным, поскольку вопрос не решен. Каких-либо официальных сообщений, связанных с поставками газа в Беларусь, на сайте ПАО "Газпром" нет.





При этом один из источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что информация о прекращении поставок газа в Беларусь пока ничем не подтверждена.





"На текущий момент информации нет, потому что переговоры еще идут. Я думаю, что стороны, если бы приняли какое-то решение, его бы озвучили. Комментировать нечего", - подчеркнул он.





Газовый вопрос





В настоящее время по условиям долгосрочного контракта одна тысяча кубометров газа обходится Минску в 127 долларов США. Белорусская сторона настаивает на пересмотре цены, аргументируя это тем, что оптовая стоимость газа на европейском рынке в настоящее время составляет около 80 долларов за 1 тысячу кубометров.





На днях министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в формате видеоконференции провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. Предметом разговора был пересмотр цены на газ для Беларуси, на котором настаивает Минск.





Ранее белорусское министерство энергетики направило письмо в адрес председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера, где обозначило ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению. В частности, белорусская сторона артикулировала внимание на условиях поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.





В свою очередь, Газпром готов обсуждать цену на газ для республики только на следующий год. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что разговор об условиях поставок газа в Беларусь в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки.





"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов", - рассказал глава российской корпорации.





В Минэнерго Беларуси утвер ают, что за импортируемый из России природный газ задолженности нет.











