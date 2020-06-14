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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Новые подробности в деле вокруг топ-менеджмента Белгазпромбанка

БТ сообщило, за что задержан член инициативной группы Виктора Бабарико, руководитель могилевского отделения "Белгазпромбанка".


"Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении директора Могилевской областной дирекции банка Сергея Кармызова, - говорится в сюжете. - Он обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Речь идет о манипуляциях с выдачей банковских кредитов - фактически о "продаже" кредитов. Подробности мошеннической схемы правоохранители обещают рассказать позже, но уже сейчас известно, что потерпевшие оценивают причиненный ущерб в десятки тысяч долларов".

А что еще они скажут - запустив силовой сценарий против главного соперника Александра Лукашенко на этих выборах? "Злоумышленников" раскрыли так вовремя, что политический заказ ни у кого не вызывает сомнений. 
"Белорусский партизан"
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