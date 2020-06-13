Работники фабрики «8 марта» просят вернуть старого директора

По словам работников предприятия, за время отсутствия Шитикова предприятие понесло финансовые потери, оборудование не обновлялось, цеха работали с перебоями, а зарплаты упали. Поэтому, когда стало известно о его восстановлении в должности, коллектив обрадовался. Люди ждали возвращения бывшего директора. Но такая перспектива не обрадовала мэра Гомеля Петра Кириченко. И он распорядился поставить на должность бывшего директора предприятия «Любна» Морозову Ольгу Валерьевну. Коллектив категорически против такого решения.





«Её руководство закончилось банкротством предприятий. Мы боимся, что наше сегодняшнее не лучшее положение ухудшится, и фабрику "8 марта" — историческое место города, могут закрыть или довести до бедности. А мы, работники, которые отдали работе на фабрике многие годы, останемся без заработка», — пишут гомельчане в коллективном письме.





У журналистов «Сильных Новостей» должна была сегодня состояться встреча с работниками фабрики. Но руководство этому воспрепятствовало. Людям даже специально поменяли местами смены, чтобы коллектив не смог выйти к журналистам.





Текст письма, направленного в Гомельский облисполком и Администрацию президента





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«Мы работники ОАО «8 марта» обращаемся к общественности, чтобы восстановить справедливость. В середине мая коллектив фабрики узнал, что на позицию директора возвращается Шитиков В. В. Эта новость всем вселила надежду на развитие фабрики и наш стабильный заработок.





Он был директором с 2005 по 2015 годы. За это время предприятие показало отличный рост: был хороший объем заказов, обновлялись коллекции, широкий ассортимент, обновление оборудования. Зарплаты выплачивались вовремя. Рабочая атмосфера была прекрасной: любая проблема обсуждалась и решалась непосредственно с работниками. Мы знали, что нас слышат и хотят помочь. Сейчас ситуация повернулась не в лучшую сторону: случается, что недостаточно полотна, зарплаты выплачиваются долями на протяжении месяца.





Надежда на то, что он вернётся жила не долго. 8 июня мы узнали, что, несмотря на утверждение Шитикова В. В. концерном, его кандидатуру не пропускает мэр г. Гомеля Кириченко Петр Алексеевич. В связи с этим фактом, коллектив фабрики отправил письма в концерн, Администрацию Президента, а также губернатору Гомельской области с просьбой не препятствовать назначению Шитикова В. В. на место руководителя предприятия.





На сегодняшний день на должность хотят утвердить Морозову Ольгу Валерьевну . Эта перспектива заботит весь рабочий коллектив фабрики! Морозова О. В. возгл ляла предприятие «Любна» и их филиал. Её руководство закончилось банкротством предприятий. Мы боимся, что наше сегодняшнее не лучшее положение ухудшится, и фабрика «8 марта» — историческое место города, могут закрыть или довести до бедности. А мы, работники, которые отдали работе на фабрике многие годы, останемся без заработка.





Мы обращаемся к властям города, к руководству фабрики и, особенно, к Президенту Республики Беларусь! Мы просим не допустить несправедливости в отношении ответственного и талантливого руководителя — Шитикова В. В.! Не допустить умышленного ухудшения благосостояния фабрики! Мы требуем не препятствовать назначению Шитикова В. В., так как оно создано искусственно и безосновательно!





Требуем услышать наше письмо и подойти к выбору руководителя фабрики самым серьезным образом! Помните, что от вашего решения зависит судьба коллектива и будущее старейшей фабрики города!»







