Инфляция замедлилась: подешевело мясо и топливо













"В отчетном месяце фиксируется снижение цен на большинство потребительских товаров и услуг. При этом в большей степени снижение цен в отчетном месяце произошло за счет удешевления продовольственных товаров, автомобильного топлива и отдельных видов услуг", - говорится в документе.





Так, в мае текущего года по отношению к апрелю потребительские цены снизились на 0,15%, по сравнению с декабрем 2019 года индекс потребительских цен уменьшился до 3,2%.





Годовая инфляция составила 4,9% при целевом значении, установленном на уровне 5%. Замедление инфляции связано с уменьшением цен на мясо и мясопродукты, а также цен на автомобильное топливо.





В мае цены снизились во многом благодаря удешевлению большинства социально значимых товаров. Цены в этой группе товаров выросли только на сахар на 0,2%, гречку на 4,8% и некоторые овощи и фрукты нового урожая - морковь, капусту, лук, картофель и яблоки.





Рост стоимости товаров, цены на которое регулирует государство, по итогам мая замедлился до 6,7%. В первую очередь, этому поспособствовало снижение цен на топливо и на водку.





Годовой прирост цен ускорился в отношении плодовоовощной продукции с 10,5% в апреле до 11,5% в мае. Это связано с увеличением цен на цитрусовые и яблоки, а также на картофель и чеснок.





Среди непродовольственных товаров больше всего подорожала обувь (на 3,1%) и одежда (на 0,9%).











