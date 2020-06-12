Коронавирус выявлен у гендиректора “Ивацевичдрев”





В инстаграм генеральный Александр Ильницкий рассказал о положении дел на предприятии, о выплатах материальной помощи сотрудникам на оздоровление, а в конце рассказал, что у него covid-19:





“Уважаемые коллеги! Восстановление работы нашей компании происходит достаточно быстрыми темпами. Уже сегодня можно говорить, что производство и отгрузка основных продуктов ДСП и ЛДСП достигли оптимального уровня. Хотя, на поступающую выручку все еще давят низкие цены и не полная загрузка производства мебели, нам удается соблюдать график погашения имеющихся финансовых обязательств.





Учитывая существенное улучшение ситуации, наша компания, как и оговаривалось ранее, с 1 июля 2020 года приступает к выплате материальной помощи на оздоровление.





К этому моменту на получение материальной помощи претендует 431 человек, которым уже был предоставлен трудовой отпуск сроком не менее 14 дней. Выплаты будут производиться в течение 45 дней один раз в неделю в порядке очередности предоставленных отпусков (первыми получат выплату те, кто раньше других уходил в отпуск). Выплата материальной помощи сотрудникам, которые будут уходить в трудовые отпуска начиная с 1 июля 2020 года, будет производиться в стандартном порядке, то есть вместе с отпускными до начала отпуска.





Спасибо за ваше терпение и берегите себя!





С уважением, Александр Ильницкий.





P.S. Сегодня у меня диагностирован коронавирус COVID-19. Пока болезнь протекает бессимптомно. Поэтому прошу Вас быть бдительными, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Без меня завод сможет продолжить работу, а без Вас нет!”









Как сообщает сайт "Першы рэгіён" , меры против распространения коронавируса на предприятии “Ивацевичдрев” принимались еще в марте. Об этом 13 апреля сообщал инстаграм предприятия. Уже на то время на предприятии организовали закупку диспенсеров для антисептиков, обработку поверхностей с которыми контактируют сотрудники дезинфицирующими средствами. Обязали водителей транспортных средств и других посетителей, которые прибывают на территорию компании, соблюдать масочный режим. Сотрудников, контактирующих с посетителями, обеспечили средствами индивидуальной защиты. А 80 сотрудников по состоянию на 13 апреля находились в режиме удаленной работы.





Распространение коронавируса сказалось а деятельности “Ивацевичдрев”, писал 10 апреля в инстаграм генеральный директор:





“Наши клиенты либо прекратили производство, либо существенно его сократили, усложнились логистические цепочки поставок товаров. Это влечет за собой снижение объема отгрузок продукции, которую мы производим”.





Однако, последнее заявление генерального директора свидетельствует, что ситуация стабилизируется.