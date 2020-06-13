+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Белорусы входят в топ-20 иностранных владельцев компаний в Чехии

Но число принадлежащих им бизнесов в этой стране в течение последних лет постоянно сокращается.



Согласно исследованию консалтинговой компании  Bisnode, на которое ссылается издание Businessinfo.cz, в настоящее время белорусский капитал контролирует 1 286 компаний в Чехии. По этому показателю белорусские предприниматели занимают 17-е место, опережая, в частности, бизнесменов из Франции, Молдовы и Казахстана.

Однако число белорусских бизнесов в Чехии постоянно сокращается. Как подсчитали специалисты Bisnode, за 2016-2020 годы их стало меньше на 18,66%. Уменьшение белорусского присутствия в Чехии происходило ежегодно.

В 2016 году действовала 1 581 компания с белорусским капиталом, в 2017 году – 1 549, в 2018 году – 1 524, а в 2019 году – 1 402. В итоге в 2019 году белорусов обошли румыны, а в 2020 году — болгары.

Из самых известных компаний с белорусским капиталом, открытых в Чехии, в первую очередь нужно выделить представителей IT-бизнеса.

В Праге находится центральный офис одного из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения IBA Group. Холдинг, который контролирует Сергей Левтеев, имеет в нескольких чешских городах центры разработки.

Кто из известных бизнесменов главных экономик Азии имеет активы в Беларуси

Офисы и центры разработки в Чехии принадлежат также EPAM Systems и Wargaming Group.

В Праге зарегистрирована инвестиционная компания  IT Portal, через которую белорусы контролируют около трех десятков стартапов в российском парке «Сколково».

Лидером по инвестициям в чешскую экономику в 2020 году стали словаки. В настоящее время действует 13 948 компаний со словацким капиталом. Словаки потеснили с первого места россиян, у которых теперь 13 427 компаний. Третье место с 12 461 бизнесом на территории Чехии занимают украинские инвесторы. Наибольшими темпами за этот период  увеличивалось присутствие в чешской экономике инвесторов из Румынии – на 89,52%. 
Zautra.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru