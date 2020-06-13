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Счета страховой компании «Кентавр», где были обыски, заблокированы

Счета страховой компании «Кентавр», где в четверг, 11 июня, прошли обыски, заблокировали. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказал директор компании Сергей Прохорчик. Компания не может рассчитаться с клиентами. По его словам, никаких объяснений «Кентавр» пока не получил.



Счета «Кентавра» были заблокированы еще в пятницу.

— Мы наняли адвокатов, пытались что-то выяснить, потребовать, чтобы счета разморозили, но пока никак не можем повлиять на ситуацию. Каких-либо объяснений нам так и не дали. Сейчас нам не дают рассчитываться с людьми, и это плохо, — сказал Сергей Прохорчик.

Обыски в компании прошли в двух офисах компании в четверг, 11 июня. После них директор рассказывал, что у них изъяли документы по формированию уставного фонда, протокол собрания акционеров, базу по бухучету, два рабочих ноутбука, два телефона. Никого никуда не вызывали и не допрашивали, обвинений не предъявляли.

— С Белгазпромбанком у нас хорошие рабочие отношения, основу которых составляет договор на расчетно-кассовое обслуживание. Мы сотрудничаем с ними много лет, но, помимо этого, сотрудничаем еще с 13 банками, — говорил Сергей Прохорчик.

Напомним, в четверг, 11 июня, обыски также прошли в главном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари».

Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Известно, что по делу задержаны 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.
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