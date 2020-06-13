











Прогноз по валютам: доллар, евро и российский рубль идут на снижение

фото: Myfin.by

– На уходящей неделе на внешних валютных рынках евро снизился к доллару с 1,1350 до 1,1310, или на 0,4%.

Более заметной тенденцией было снижение российского рубля к иностранным валютам. Это произошло на фоне снижения цен на нефть. За неделю нефть марки Brent подешевела с 43 до 39 долларов за баррель. На этом фоне доллар подорожал к российскому рублю с 68,6 до 69,7, или на 1,6%.





Евро вырос с 77,9 до 78,8 российского рубля, или на 1,2%.





К белорусскому рублю за неделю подешевели все три иностранные валюты.





Доллар снизился на 0,12%, евро подешевел на 0,51%, а российский рубль снизился на 1,67%.





В результате после двух недель ослабления белорусский рубль укрепился к валютной корзине. Валютная корзина подешевела на 0,98%. Кстати говоря, последний раз все три инвалюты за неделю дешевели в конце апреля.





По прогнозу Вадима Иосуба, на следующей неделе курс доллара сильно не изменится и останется вблизи 2,38 белорусского рубля;





евро может снизится до 2,68 белорусского рубля;





а российский рубль , в случае продолжения тенденции удешевления нефти, может опуститься до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.







