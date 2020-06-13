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Прогноз по валютам: доллар, евро и российский рубль идут на снижение

Белорусский рубль на этой неделе укрепился к иностранным валютам. Что будет дальше происходить на валютном рынке в июне? Об этом в комментарии Myfin.byрассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.




Прогноз по валютам: доллар, евро и российский рубль идут на снижение
фото: Myfin.by
– На уходящей неделе на внешних валютных рынках евро снизился к доллару с 1,1350 до 1,1310, или на 0,4%.
Более заметной тенденцией было снижение российского рубля к иностранным валютам. Это произошло на фоне снижения цен на нефть. За неделю нефть марки Brent подешевела с 43 до 39 долларов за баррель. На этом фоне доллар подорожал к российскому рублю с 68,6 до 69,7, или на 1,6%.

Евро вырос с 77,9 до 78,8 российского рубля, или на 1,2%.

К белорусскому рублю за неделю подешевели все три иностранные валюты.

Доллар снизился на 0,12%, евро подешевел на 0,51%, а российский рубль снизился на 1,67%.

В результате после двух недель ослабления белорусский рубль укрепился к валютной корзине. Валютная корзина подешевела на 0,98%. Кстати говоря, последний раз все три инвалюты за неделю дешевели в конце апреля.

По прогнозу Вадима Иосуба, на следующей неделе курс доллара сильно не изменится и останется вблизи 2,38 белорусского рубля;

евро может снизится до 2,68 белорусского рубля;

а российский рубль , в случае продолжения тенденции удешевления нефти, может опуститься до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.
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