



«Газпромбанк» (АО) и ПАО «Газпром» как акционеры ОАО «Белгазпромбанк» заявляют о том, что 11 июня 2020 г в нарушение законодательства Республики Беларусь Правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», говорится в пресс-релизе Газпрома.





«Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков», подчеркнули в Газпроме.





Ранее белорусские СМИ сообщили, что Надежде Ермаковой, которая ранее возглавляла Национальный банк Беларуси, предложили возглавить Белгазпромбанк. При этом не было указано, от кого поступили такие предложения. Национальный банк отказывается комментировать ситуацию.





Как сообщалось ранее, 11 июня в офисе ОАО «Белгазпромбанк» прошел обыск в рамках расследуемого Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По делу Белгазпромбанка задержано 15 человек, в том числе, по некоторым данным, два зампреда правления банка.





На протяжении последних 20 лет банк возглавлял Виктор Бабарико, который 12 мая 2020 г заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Беларуси и в настоящее время уже установил исторический рекорд по количеству подписей, собранных за выдвижение альтернативного кандидата (335 тыс подписей на 12 июня при необходимых для регистрации кандидатом в президенты 100 тыс). Бабарико заявил 11 июня, что по закону никаких претензий к банку и связанным с ним компаниям быть не может. По мнению Бабарико, действия властей носят заказной политический характер.





ОАО «Белгазпромбанк» создано в 1990 г и является уполномоченным банком группы Газпрома в Беларуси. Российские компании ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» АО владеют пакетами по 49,66% акций Белгазпромбанка, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» - 0,49% и Республика Беларусь в лице Министерства энергетики Беларуси – 0,18%. Белгазпромбанк относится к группе системной значимости I.



