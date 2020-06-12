+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

«Могилевхимволокно» объявило о расторжении договора с «Белгазпромбанком»

Предприятия из разных городов Беларуси заявляют о прекращении сотрудничества с «Белгазпромбанком», пишет NEXTA Live.

Так, руководство «Могилевхимволокно» объявило о расторжении договора с банком по всем зарплатным карточкам.

Договор утратит свою силу 8 июля.

«Судя по тому, что нам продолжают приходить подобные сообщения практически со всей страны (например из минской сети магазинов «Алми»), имеет смысл говорить именно о давлении государства», – пишет NEXTA Live.


11 июня в главном офисе «Белгазпромбанка», который 20 лет возглавлял потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр» прошли обыски.

После этого «Белгазпромбанк» заблокировал возможность перевода денег отдельным компаниям, в частности краудфандинговому сервису MolaMola. Один из основателей MolaMola – Эдуард Бабарико, сын и руководитель штаба Виктора Бабарико.

А в Могилеве задержали координатора инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимира Дударева и члена инициативной группы из Могилева – руководителя местного филиала «Белгазпромбанка» Сергея Кармызова.
МГ/АА belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО УЙДЁТ. КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru