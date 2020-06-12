Так, руководство «Могилевхимволокно» объявило о расторжении договора с банком по всем зарплатным карточкам.





Договор утратит свою силу 8 июля.





«Судя по тому, что нам продолжают приходить подобные сообщения практически со всей страны (например из минской сети магазинов «Алми»), имеет смысл говорить именно о давлении государства», – пишет NEXTA Live.









11 июня в главном офисе «Белгазпромбанка», который 20 лет возглавлял потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр» прошли обыски.





После этого «Белгазпромбанк» заблокировал возможность перевода денег отдельным компаниям, в частности краудфандинговому сервису MolaMola. Один из основателей MolaMola – Эдуард Бабарико, сын и руководитель штаба Виктора Бабарико.





А в Могилеве задержали координатора инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимира Дударева и члена инициативной группы из Могилева – руководителя местного филиала «Белгазпромбанка» Сергея Кармызова.