Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».









Подробный список площадей, предлагаемых в безвозмездное пользование под определенные обязательства, размещен на сайте Мингорисполкома. Предлагаются на выбор помещения как под административные цели (офис), так и склады, торговые объекты. Площадь объектов — от 10 до 363 кв. м.





По вопросам аренды можно обращаться по телефонам: (017) 200-97-71, 327-41-70, 327-47-29.



