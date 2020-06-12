Еще один крупный завод распродает свои активы

Завод пусковых двигателей, или, как его называют сами гомельчане, «пускачи», был проблемным еще с конца 90-х. Производственная эффективность, как и реализация продукции — низкая, оборудование устарело, да и зарплаты оставляют желать лучшего, пишет "Телеграф"





В 2010 году у предприятия появилась надежда на светлое будущее. Тогда была разработана госпрограмма импортозамещения продукции, в рамках которой предполагалось реализовать инвестиционный проект по техническому перевооружению производства электродов. Согласно плану «ГЗПД» должен был увеличить объемы их выпуска до 2850 тонн в год, что составляло почти треть рынка этой продукции в то время в стране. А к 2014-му довести свою долю до 50%. Но что-то снова пошло не так, и с середины 2012-го производство электродов остановилось в очередной раз.





Предприятие банкротом по общедоступным базам не числится. Однако в 2013 году на заводе была проверка КГК, которая выявила многочисленные нарушения в производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей им. П.К. Пономаренко": «Установлены факты необоснованного авансирования коммерческих структур, заключения обществом заведомо невыгодных договоров, нарушений им действующего законодательства».









И вот на сайте «Центра промышленной оценки» появилась информация, что на аукцион выставлены три лота, которые прямым образом связанны с Гомельским заводом пусковых двигателей.





Лот 1: «Складская база». Расположена в Гомеле по улице Барыкина. Здание неустановленного назначения, в которое входит: ангар, площадка, три ограждения, ворота. Общая площадь здания — 369,1 кв. м.





Складская база разбита на три земельных участка общей площадью 1,508 га, на которых расположены: открытый склад для обслуживания металла с участком лакокрасок и ГСМ, подъездная автомобильная дорога к капитальным строениям и изолированным помещениям, здание ангара участка нестандартного оборудования.





Начальная цена лота: 474.962 руб. 15 коп. ($199.690).



