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Лукашенко приказал монополизировать экспорт пеллет

Лукашенко сегодня на совещании в Полоцке поручил правительству монополизировать экспорт пеллет. Не исключено, что монополизация затронет всею производственную цепочку.

Свое поручение он обосновал тем, что хочет не допустить конкуренции производителей на европейском рынке.

"Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции", - поручил Лукашенко.

Он также сказал начать производство пеллет во всех регионах.

«Торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами. А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", - сказал Лукашенко.
АФН
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