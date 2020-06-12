Лукашенко приказал монополизировать экспорт пеллет

Свое поручение он обосновал тем, что хочет не допустить конкуренции производителей на европейском рынке.





"Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции", - поручил Лукашенко.





Он также сказал начать производство пеллет во всех регионах.





«Торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами. А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", - сказал Лукашенко.



