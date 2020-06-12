Продажи новых автомобилей в Беларуси в мае сократились на четверть





В целом компании, входящие в ассоциацию, реализовали 2 456 новых автомобиля, что оказалось примерно в 3 раза меньше, чем в мае 2020 года, когда было продано 7 838 машин. Это объясняется тем, что в марте произошел скачек спроса на автомобили, вызванный ростом курса доллара. Тогда многие люди поспешили продать валюту и купить автомобили до того, как те подорожают, пишет select.by





По сравнению с маем 2019 года новых автомобилей в мае текущего года было реализовано примерно в 2,5 раза меньше (тогда объем продаж составлял 5 757 штук).





Больше всего в мае текущего года в Беларуси было реализовано новых автомобилей Lada Vesta — 240 штук. На втором месте Volkswagen Polo (206 экземпляров) и седан Geely Emgrand 7 (167 штук).





При этом различные модели Geely заняли 5-е, 6-е и 7-е места с продажами 128 штук (кроссовер Coolray), 124 (Geely Atlas) и 114 экземпляров (Emgrand X7) соответственно. Интерес к автомобилям данной марки объясняется, в значительной степени, программой льготного кредитования их приобретения. Тем не менее, в мае их было продано на 20% меньше, чем в апреле, то есть 689.









По итогам пяти месяцев текущего года самым популярным новым автомобилем в Беларуси оказались машины марки Lada, которых было реализовано 5 040 штук. На втором месте Geely с числом продаж, равным 3 810. На третьем — Renault с 3 731 проданными автомобилями.









В России ситуация на рынке легковых автомобилей в мае была примерно такой же, как в Беларуси. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в РФ за месяц было продано 67 813 новых легковых автомобилей, что оказалось на 51,8% меньше, чем в мае 2019 года. Данное падение может показаться удивительно небольшим, учитывая то, что автосалоны в прошлом месяце в большинстве регионов России были закрыты.





Больше всего в прошлом месяце в России было реализовано новых машин марки LADA — 15 580 штук.





Автомобилей Geely в мае текущего года в РФ продали на 35% меньше, чем год назад, то есть 480. Это 19-е место среди всех марок новых авто. Снижение объемов продаж белорусско-китайских автомобилей оказалось намного меньше, чем в среднем по рынку.