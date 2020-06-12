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В Беларуси дефляция: цены падают

Потребительские цены в РБ в мае текущего года снизились по сравнению с апрелем на 0,15%, но по сравнению с маем прошлого года выросли на 4,91%, а с начала года — на 3,18%.

При этом базовая инфляция, при расчете которой не учитывается изменение цен на товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае составила по сравнению с апрелем минус 0,1%, а с декабрем 2019 года — 2,4%, пишет select.by


Снижение цен в мае было обусловлено, в основном, продовольственными товарами, которые подешевели по сравнению с апрелем на 0,6%. Тем не менее, в годовом выражении продовольствие поднялось в цене на 4%.

Продукты питания подешевели в мае по сравнению с апрелем на 0,71%, а безалкогольные напитки — на 1,57%. Снизились цены даже на алкогольные напитки — на 0,14%, хотя табачные изделия выросли в цене на 0,53%. За год цены на данные изделия увеличились на 14,17%.


Снизились в мае и цены на услуги, но совсем ненамного: на 0,03% по сравнению с апрелем. В то же время, в годовом выражении они увеличились на 7,1%.

Транспортные услуги снизились в цене за май на 0,71% по сравнению с апрелем, но по сравнению с маем прошлого года они подорожали на 10,45%.

Несмотря на снижение числа посетителей, услуги ресторанов и кафе увеличились в цене в мае на 0,09% по сравнению с апрелем текущего года и на 3,09% по сравнению с маем прошлого года.


В мае продолжали дорожать финансовые услуги, что выглядит несколько непонятным. По сравнению с апрелем цены на них поднялись на 1,56%, а за год — на 10,13%. В то же время, страховые услуги по сравнению с апрелем подешевели на 0,76%, хотя за год выросли в цене на 5,24%.

Непродовольственные товары в мае увеличились в цене по сравнению с апрелем на 0,4%, с по сравнению с маем прошлого года — на 4,6%.

Довольно значительно в мае подорожали медикаменты, лечебная аппаратура и оборудование: на 0,41%. Правда, за год цены поднялись всего на 2,39%. То есть меры государства по сдерживанию цен на лекарства все же приносят результат.

Одежда в мае выросла в цене на 0,89% по сравнению с апрелем, и на 3,1% за год. Цены на обувь подскочили на 2,94% за месяц и на 5,12% за год. Похоже, что торговля хочет компенсировать падение объемов продаж ростом цен.
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