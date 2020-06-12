В Беларуси дефляция: цены падают

При этом базовая инфляция, при расчете которой не учитывается изменение цен на товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае составила по сравнению с апрелем минус 0,1%, а с декабрем 2019 года — 2,4%, пишет select.by









Снижение цен в мае было обусловлено, в основном, продовольственными товарами, которые подешевели по сравнению с апрелем на 0,6%. Тем не менее, в годовом выражении продовольствие поднялось в цене на 4%.





Продукты питания подешевели в мае по сравнению с апрелем на 0,71%, а безалкогольные напитки — на 1,57%. Снизились цены даже на алкогольные напитки — на 0,14%, хотя табачные изделия выросли в цене на 0,53%. За год цены на данные изделия увеличились на 14,17%.









Снизились в мае и цены на услуги, но совсем ненамного: на 0,03% по сравнению с апрелем. В то же время, в годовом выражении они увеличились на 7,1%.





Транспортные услуги снизились в цене за май на 0,71% по сравнению с апрелем, но по сравнению с маем прошлого года они подорожали на 10,45%.





Несмотря на снижение числа посетителей, услуги ресторанов и кафе увеличились в цене в мае на 0,09% по сравнению с апрелем текущего года и на 3,09% по сравнению с маем прошлого года.









В мае продолжали дорожать финансовые услуги, что выглядит несколько непонятным. По сравнению с апрелем цены на них поднялись на 1,56%, а за год — на 10,13%. В то же время, страховые услуги по сравнению с апрелем подешевели на 0,76%, хотя за год выросли в цене на 5,24%.