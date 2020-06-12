



Суд решил, что Виктория в период с 16 ноября 2009 года по 22 марта 2016 года, находясь в г. Минске, при пособничестве другого лица вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, повлекшие причинение ущерба в общей сумме 891,4 тыс. рубля.





Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.





Приговором суда в отношении обвиняемой применена ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18 мая 2020 года №17-3 «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», и она частично освобождена от наказания на срок 1 год.





Постановлено взыскать с обвиняемой в доход государства в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба 711 772 рубля.





Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба суда Фрунзенского района.





Ранее белорусский СК сообщал, что в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова расследуется уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. По подозрению в совершении противоправных действий были заключены под стражу еще шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — „Кольцо“» и ООО «Парк развлечений „Дримлэнд“», управляющий Madison Royal Club и другие.