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Лукашенко назвал зарплату в 1000 евро «несчастной». Поэтому белорусы ее не увидят

Глава государства на встрече с министрами, обсуждая вопрос арендного жилья для социальных рабочих, назвал зарплату в 900-1000 евро «несчастной».

Видео с высказыванием президента опубликовал государственный телеканал ОНТ. Лукашенко сказал, что, решив проблему арендного жилья, можно будет решить и проблему текучки рабочих, которые уезжают за границу зарабатывать несчастные 900-1000 евро.
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