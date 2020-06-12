Видео с высказыванием президента опубликовал государственный телеканал ОНТ. Лукашенко сказал, что, решив проблему арендного жилья, можно будет решить и проблему текучки рабочих, которые уезжают за границу зарабатывать несчастные 900-1000 евро.







