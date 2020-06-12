Нефть дешевеет из-за признаков второго витка пандемии

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com





Стоимость барреля августовской нефти Brent составила $37,70 (-2,20%). Баррель июльской нефти WTI торгуется по $35,42 (-2,53%), пишет ukrinform.ru





Положительный импульс, приданный рынку продлением максимального уровня сокращения поставок нефти в рамках сделки ОПЕК+, на этой неделе иссяк. Рынок столкнулся с тем, что пандемия коронавируса еще далека от завершения — в одних только Соединенных Штатах было зарегистрировано 2 млн случаев инфицирования COVID-19.





Эталонные сорта нефти движутся к первому снижению за последние семь недель: цены на Brent и WTI упали примерно на 10%.





«Цены на нефть резко восстановились ... чему способствовали позитивные сюрпризы в данных по спросу и последовательность ОПЕК, — говорится в аналитической записке банка Barclays. — Но мы ожидаем, что темпы восстановления цен замедлятся вместе с перебалансировкой рынка».









Производители из Соединенных Штатов, а также Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, группы, известной как ОПЕК+, рекордно сокращают поставки. Тем не менее, коммерческие запасы сырой нефти достигли на прошлой неделе рекордных 538,1 млн барр., чему способствовал импорт дешевой саудовской нефти. Кроме того, выросли товарные запасы бензинов и дистиллятов.





Это усилило беспокойство по поводу продолжающегося дисбаланса спроса и предложения.





По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 37,63 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 38,31 доллара за баррель, что на 14 центов ниже уровня закрытия торгов ($38,55).