В Беларуси появятся два новых солнечных парка

Как сообщили в белорусско-швейцарской компании «ТДФ Экотех», новые парки солнечных батарей будут иметь мощность1,6 МВт каждый. Они разместятся возле деревни Большая Переспа Сенненского района Витебской области и около деревни Асмоловичи Мстиславского района Могилевской области. Общая площадь двух солнечных парков составляет около 8 га. По проекту в них будет установлено более 9,5 тысяч солнечных батарей, мощность каждой из которых составляет 335 Вт, пишет "Ежедневник"





Планируется, что солнечный парк в Сенненском районе будет сдан в эксплуатацию во второй половине июня, а парк в Мстиславском районе – ближе к концу лета.









Кроме того, по информации компании «ТДФ Экотех», завершаются проектные работы по созданию ветроэнергетической установки. Она будет возведена возле деревни Копачи Мстиславского района. Установленная мощность нового «ветряка» составит 3,4 МВт.





Также в ближайшее время планируется сдать в эксплуатацию парк солнечных батарей в Несвижском районе Минской области. Фактически он станет прототипом парков, которые сейчас начали возводится в Витебской и Могилевской областях.