«Мингорисполком опубликовал решение от 5 июня № 1746 «Об уменьшении арендной платы». Документ поручает арендодателям снижать размер арендной платы арендаторам, у которых выручка из-за коронавируса в апреле-мае 2020 года упала на 20% и более. «Мера кажется на первый взгляд позитивной, однако на самом деле носит ограничительный характер по сравнению с возможностями, предоставленными нормативным актом, который имеет более высокую юридическую силу», — рассказала эксперт Ассоциации рестораторов, юрист-лицензиат Марина Елсукова.





Как отметила эксперт, в решении делается отсылка к подпункту 8.2 пункта 8 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденного указом президента от 29 марта 2012 года №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом», которым необходимо руководствоваться при уменьшении арендной платы. В данном документе установлена возможность применения к базовой ставке аренды коэффициента от 0,5 до 3 включительно. При этом по замыслу законодателей этот коэффициент должен устанавливаться арендодателем в зависимости от спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду и (или) от использования арендуемого имущества. Изменение данного коэффициента возможно по соглашению сторон и по согласованию с государственными органами.





«Каких-то четких критериев выбора размера данного коэффициента законодательством не определено. На практике, арендодатели, особенно в Минске, зачастую устанавливают коэффициент спроса в максимальном размере — 3,0, не вдаваясь в какие-то дополнительные обоснования», - отметила Марина Елсукова.









Согласно разъяснению Госкомимущества РБ к указу №143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики» пункт 11 указа распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, независимо от формы собственности, и в отношении аренды государственного имущества решение об уменьшении арендной платы может быть принято арендодателем за счет корректировки коэффициента спроса, установленного в договоре в размере от 0,5 до 3.





«Сейчас на основании принятого решения Мингорисполкома возможность изменения размера данного коэффициента фактически ограничена определенным размером - 20 %, при условии выполнения условия по снижению объема выручки. Такого порядка расчета и таких критериев Указом № 150 не установлено. Фактически, Решение Мингорисполкома дало право арендодателям лишь в определенных пределах применить существовавшую и ранее, однако плохо работавшую на практике норму указа президента. Если ранее существовала хотя бы теоретическая возможность аргументировать арендодателю и договориться о снижении коэффициента до минимального размера, то теперь размер такого снижения ограничен 20%», - обращает внимание эксперт.