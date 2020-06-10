ЕБРР поддержит кредитами заводы VMG Group в Беларуси













В частности, речь идет о ИООО VMG Industry, которое базируется в Могилеве, и ИООО Swoods Export, которое базируется в Борисове. Им планируется выделить обеспеченные займы объемом в 5 млн евро и 2 млн евро соответственно.





Средства будут использованы для пополнения оборотного капитала компаний с целью устранения разрыва ликвидности в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, сложившейся в связи с пандемией COVID-19.





VMG Group – группа компаний сферы деревообработки, включающая 16 предприятий в Литве и Беларуси. Продукция экспортируется в ЕС, США, Индию, Китай, Австралию, на Ближний Восток. Один из крупнейших партнеров – IKEA.





VMG Industry создано в 2009 году в СЭЗ «Могилев». Состоит из трех заводов, занимающихся производством древесно-стружечных плит, мебели и гнутоклееных деталей из древесины.





Swoods Export основано в 2011 году в Борисове. Включает лесопильный завод, сушилки и деревообрабатывающие цеха, где производят строительную древесину, щепу, гранулы, а также мебель из хвойных пород деревьев.