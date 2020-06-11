Дмитрий Болкунец, Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил белорусский политолог передает корреспондент «ПолитНавигатора».





«После выдвижения Бабарико (бывший председатель правления «Белгазпромбанка» – ред.) в президенты правительство Белоруссии выпустило указание – всем госпредприятиям, имеющим счета в банках с российским капиталом, перевести их в белорусские банки. Лукашенко заподозрил российских олигархов в заговоре против него. Хотя, мне кажется, будь это правдой, была бы совсем другая игра. Думаю, если Лукашенко выиграет, Белгазпромбанк прекратит свое существование», – сказал Болкунец.





Он связывает с подозрительностью Лукашенко и недавнюю отставку правительства Белоруссии. Бывший премьер-министр Сергей Румас – выходец из банкирской среды.





«После того, как Бабарико объявил о президентских амбициях, у Лукашенко могла возникнуть теория «заговора банкиров», поэтому он убрал всех», – говорит эксперт.



