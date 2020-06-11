Беларусь пытается уверить «Газпром», что газ не того качества и поэтому следует платить меньше, пишет officelife.media

«Здесь надо смотреть коммерческий контракт „Газпрома“ и „Белтопгаза“, где должна быть прописаны теплоемкость поставляемого газа и другие его характеристики. И делать экспертизу того, что поставляется», — рассуждает Юшков.





У экспертов вызывает сомнение сумма долга Беларуси — $165 млн. По мнению Юшкова, чтобы такой долг образовался, если говорить только о 2020 годе, то в Беларусь должен идти вполовину «разбодяженный» газ.









Не может из-за калорийности такая разница в подсчетах выйти. А если это годами продолжалось, то возникает вопрос: почему раньше не говорили, что не того качества газ?





Вряд ли «Газпром» пойдет на крайнюю меру — ограничение поставок. Такое мнение ТАСС высказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.





По мнению эксперта, такой вариант маловероятен, так как долг «довольно небольшой».





Сценарий — усугубить конфликт, а потом решить его в свою пользу на встрече двух президентов — нереализуем, считают эксперты. Президенты неоднократно встречались, и если бы была возможность выйти на компромисс, то они бы уже договорились.







