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Эксперт: если у Беларуси такой долг перед «Газпромом», значит, газ вполовину «разбодяженный»?

Основная проблема в очередном конфликте Беларуси с «Газпромом» в том, что Минск, вероятно, начал считать цену газа по-своему, как делал это несколько лет назад, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Беларусь пытается уверить «Газпром», что газ не того качества и поэтому следует платить меньше, пишет officelife.media
«Здесь надо смотреть коммерческий контракт „Газпрома“ и „Белтопгаза“, где должна быть прописаны теплоемкость поставляемого газа и другие его характеристики. И делать экспертизу того, что поставляется», — рассуждает Юшков.

У экспертов вызывает сомнение сумма долга Беларуси — $165 млн. По мнению Юшкова, чтобы такой долг образовался, если говорить только о 2020 годе, то в Беларусь должен идти вполовину «разбодяженный» газ.


Не может из-за калорийности такая разница в подсчетах выйти. А если это годами продолжалось, то возникает вопрос: почему раньше не говорили, что не того качества газ?

Вряд ли «Газпром» пойдет на крайнюю меру — ограничение поставок. Такое мнение ТАСС высказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По мнению эксперта, такой вариант маловероятен, так как долг «довольно небольшой».

Сценарий — усугубить конфликт, а потом решить его в свою пользу на встрече двух президентов —  нереализуем, считают эксперты. Президенты неоднократно встречались, и если бы была возможность выйти на компромисс, то они бы уже договорились.
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