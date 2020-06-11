Во что инвестируют самые богатые люди планеты?

Если вы внимательно изучите “первую десятку”, то скорее всего сильно удивитесь, ведь они не покупают себе Ferrari или Bentley, яхты размером с футбольное поле, а частные самолеты приобретаются исключительно для экономии времени, ведь владельцам крупных компаний часто приходится летать по рабочим делам в другие страны. Кроме того, такие люди очень много тратят на благотворительность, взять к примеру Билла Гейтса, который пожертвовал около $40 млрд. Изменив мир к лучшему, они также помогают менять его другим, молодым, талантливым и амбициозным ребятам, инвестируя в них десятки и сотни миллионов долларов. Так во что же инвестируют такие известные личности, как Джеф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж, Илон Маск и Джек Ма?





Джефф Безос — основатель Amazon

TheDream.US

Американская программа стипендий для нелегальных иммигрантов, которых привезли в страну еще детьми. Воспользоваться услугами программы может каждый, кого привезли в США не позднее 2014 года. В Америке проживает около 1 млн иммигрантов, которые испытывают трудности при поступлении в учебные заведения. TheDream.US подеерживает 3 850 студентов. Джефф проинвестировал программу, пожертвовав $33 млн, и объяснил это тем, что его отец тоже когда-то приехал в США нелегально, не зная английского языка. Благодаря работе социальных служб и окружению, отец Джеффа смог стать гражданином страны и работать на благо общества.





Mindstrong Health'S





Последние инвестиции Безоса — $15 млн в Mindstrong Health'S. Миссия компании — выявление ранних признаков ухудшения психического здоровья с помощью медицинских браслетов и мобильного приложения. Джефф Безос сказал, что он делает свои инвестиции, основываясь на том, что это изменит жизнь людей к лучшему. По его мнению, проблема психологического здоровья является одной из важнейших в наше время, поэтому инвестиции в Mindstrong Health'S Джефф считает хорошим вложением.



Марк Цукерберг — основатель Facebook





Vicarious





Vicarious — это компания, стремящаяся воспроизвести человеческий неокортекс в качестве компьютерного кода. Неокортекс - это довольно важная часть вашего мозга, которая "в т, контролирует тело и понимает язык". Марк инвестировал в проект $52 млн и объяснил это следующим образом:





“Facebook хочет превратить огромные объемы информации, которыми делятся его пользователи, в базу данных мудрости. Задайте Facebook вопрос, и, если все пойдет по плану, он выплюнет ответ, основанный на фактах, которыми поделились пользователи. Facebook также использует искусственный интеллект для распознавания лиц, чтобы идентифицировать пользователей на фотографиях.”





Asana





Asana — это таск-менеджер, способный упорядочить бизнес-процессы внутри компании и взаимодействовать с клиентами. В асане можно легко создавать отделы, например, отдел продаж, маркетинга, производственный отдел, HR и т.д. Марк инвестировал в проект $50 млн. Цукерберг считает, что интеграция Asana в экосистему Facebook с целью оптимизации бизнес-процессов компании возможна, но зависеть это будет от результатов работы проекта до 2022 года.





Ларри Пейдж — сооснователь Google

Tesla





Самой заметной кампанией, в которой Ларри Пейдж был инвестором, является Tesla (TSLA). Пейдж инвестировал $40 млн в автомобильную компанию Илона в середине 2000-х годов, за несколько лет до того, как Маск стал всемирно известным человеком. Автомобили кажутся настоящей страстью Пейджа, если обратить внимание на то, во что инвестирует сооснователь Google. Помимо Tesla, Ларри инвестирует в проект летающих автомобилей Kitty Hawk, а также оказывает поддержку другому стартапу под названием Opener.





Kitty Hawk





Компания, известная как Kitty Hawk занимается конструированием и производством летающих автомобилей. Главным инвестором выступает Ларри Пейдж,. По словам миллиардера, он с нетерпением ждет, когда сможет залезть в свой летающий автомобиль без каких-либо проблем и полететь. К 2021 году компания собирается запустить сеть летающих такси в Новой Зеландии. В 2019 год Kitty Hawk потерпела ряд неудач, которые связаны с сертификацией по безопасности летающих автомобилей. Ларри дал комментарий по этому поводу и сказал, что проблемы будут устранены. Сумма инвестиций в проект не разглашается.





Илон Маск — основатель Tesla и PayPal

Vicarious и Google DeepMind

По словам Маска, он с опаской смотрит на развитие искусственного интеллекта (ИИ). В 2014 году на ежегодном симпозиуме AeroAstra Centennial от Массачусетского Технологического Университета Маск сравнил развитие ИИ с «призывом дьявола». Тем не менее, в действиях Маска есть своя логика: проекты, связанные с развитием искусственного интеллекта, остановить попросту невозможно, а потому инвестируя в некоторые из них Илон Маск планирует таким образом «держать руку на пульсе» в этой области.





«Вы все помните сюжеты таких фильмов как Терминатор, в которых развитие искусственного интеллекта выходит из-под контроля. Нужно постараться сделать так, чтобы последствия развития в этой области оставались хорошими для человека», — поделился опасениями в одном из интервью изданию The Guardian Илон Маск. Точная сумма инвестиций в проект не уточняется.





Джек Ма — основатель Alibaba Group (Aliexpress)

China Resources Wandong Medical Equipment





Государственной корпорация, основанная в 1955 году в качестве центра по разработке и внедрению современных медицинских технологий и производству передового медицинского оборудования. Джек Ма делает ставки на развитие китайского рынка медицинских устройств, ведь с 2009 года рост этого рынка составил 30%, что сделало его вторым по величине после США. Инвестиции в компанию составили $200 млн.





На заметку

Могут ли обычные люди, не из списка Forbes, стать инвесторами и начать наращивать свой капитал, вкладывая небольшие средства в перспективные компании? Не через различных посредников вроде дилерских центров и брокерских компаний, которые взимают немалые комиссионные и имеют высокий порог входа в инвестиции, а напрямую? В те компании, в которые сегодня инвестируют вышеперечисленные миллиардеры, инвестировать, не покупая долю в компании — невозможно, поскольку их акции не торгуются на фондовых биржах. Однако на рынке по-прежнему огромный выбор компаний и активов с многообещающим потенциалом.





Криптовалютная биржа токенизированных активов Currency.com, действующая в соответствии с декретом “О развитии цифровой экономики”, предоставляет клиентам возможность покупки более чем 1300 традиционных активов в токенизированном виде: акции, фондовые индексы, ETF, валюты, облигации и сырьевые товары. В том числе токенизированные акции компаний Amazon, Google, Tesla, PayPal, Facebook, Alibaba, а также других корпораций. Токенизированные активы дают возможность не только делать ставку на рост или падение стоимости актива, но и вывести их с платформы на криптовалютный кошелек, который поддерживает стандарт криптовалюты Ethereum — ERC20. Как и в случае с традиционными акциями, которыми владеют инвесторы, на токенизированные акции Currency.com также начисляются дивиденды. Кроме того, вы можете совершать обмен криптовалюты на фиатные деньги, спекулятивные операции, зарабатывая на разнице курсов с левереджем до 100х.





Разнообразие финансовых инструментов и возможность как торговать активами, так и покупать их, позволяет на профессиональном уровне диверсифицировать и хеджировать риски.





Инвестиции на финансовых рынках не дают вам гарантию получения прибыли — это высокорисковый вид деятельности, который не рекомендуется начинать на единственные сбережения и тем более заемные средства. Об этом не стоит забывать, ведь даже самые богатые люди планеты, инвесторы и основатели крупнейших корпораций, неоднократно сталкивались с потерями в своей карьере.



