Как пишет Кастрычнiцкi эканамiчны форум, «быстрее всех избавлялись от «избыточной» занятости предприятия республиканской собственности, сокращая число занятых в среднем по 5% в год».





А в это время развивающиеся «частники» нанимали по 1,5% сотрудников в год.





«В итоге доля предприятий республиканской собственности в общей численности занятых в экономике упала за 7 лет с 9,2 до 6,8%. «Частники» в 2019 нанимали уже 44,7% — на 6,9 проц. пункта больше, чем в 2012 г. Они и «подобрали» «избыточных» работников госсектора», — говорится в сообщении.









Также сообщается, что примерно аналогичную картину можно увидеть в динамике реальной заработной платы: в частном секторе ее рост «почти в два раза больше, чем на госпредприятиях».





«Зарплата на госпредприятиях росла за счет того, что тот же фонд оплаты труда делили на всё меньшее число работников, а в частном секторе — за счет роста производительности труда. Учитывая тесную связь между зарплатой и производительностью в долгосрочном периоде, можно сказать, что за последние 7 лет производительность частных компаний росла почти вдвое быстрее, чем государственных коммерческих предприятий», — считают эксперты.



