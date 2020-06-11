«Гродно Азот» с понедельника вернется на пятидневку - чтобы люди не бегали по пикетам
«Гродно Азот» возвращается к пятидневной рабочей неделе с 15 июня.
Председатель первичной организации Белорусского независимого профсоюза ОАО «Гродно Азот» Андрей Ханевич считает, что возврат к пятидневке, скорее всего, связан с выборами, потому что положение дел на предприятии за последнее время не улучшилось.
Изменить режим работы руководство «Гродно Азота» решило, «чтобы люди ходили на работу, а не бегали по пикетам».
Профсоюзный лидер предположил, что, когда выборы закончатся, предприятие, наверное, опять перейдет на четырехдневку. Ведь ничего не изменилось. Производство капролактама как было нерентабельным, так и осталось.
Хиневич также обратил внимание на то, что за последние годы заработки в ОАО «Гродно Азот» сильно упали. Если 7 лет назад рабочие получали $1000, то сейчас средняя зарплата недотягивает до $600.
14:54 11/06/2020
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