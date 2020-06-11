



— Малый и средний бизнес должен иметь поддержку, но как глава государства обозначил, Беларусь должна оставаться индустриальной страной. В наших условиях малый и средний бизнес не сможет обеспечить такие масштабы и такие объемы, который позволят нам оставаться в числе индустриально развитых стран, — заявил Головченко, пишет TUT.BY





При этом он отметил, что есть сектора, которые органично подходят для малого и среднего бизнеса — сфера услуг, производство небольших партий товаров, бытовые услуги населению.









— Но вопрос в том, что должна быть и ответственность этого бизнеса. В Беларуси создана нормальная конкурентная среда для развития предпринимательства, — считает премьер.





При этом Головченко подчеркнул, что нельзя все контролировать из Овального зала [парламента] и Дома правительства [кабинета министров]: поэтому многие решения отданы местным властям.