GooglePay передумали запускать в Беларуси

Ранее сообщалось, что Google Pay заработает в Беларуси в марте 2020 года. Однако, из-за пандемии Google пришлось поставить проект на паузу. В корпорации намекали, что проект Google Pay не очень подходит республике, ведь банки самостоятельно развивают свои платежные системы. Кроме того, запуск Google Pay в Беларуси мог доставить определенный дискомфорт крупным производителям смартфонов, которые запускают собственные платежные системы.





В корпорации говорят, что потери поисковика от запуска системы в Беларуси из-за проблем с партнерами будут больше, чем суммарный заработок.









Кроме этого, в поисковой компании негативно оценивают текущие имиджевые риски при работе в Беларуси. Напрямую об этом никто в корпорации не говорит, однако источники DR уверены, что политические и эпидемиологические скандалы в Беларуси могут ударить по ее имиджу. В корпорации опасаются, что запуск платежной системы будет расцениваться, как привлечение существенных инвестиций в экономику Беларуси.





В минувшем году в Беларуси свою платежную систему запустила компания Apple. Подготовка к запуску велась более полугода. Основным партнером для запуска стал банк БПС-Сбербанк. В Apple предоставили этому банку право анонсировать запуск и две недели работать без конкурентов.