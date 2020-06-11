



"По энергоблоку №1 мы буквально через неделю вместе с руководством "Росатома" (а я до сих пор курирую эту станцию, каждый месяц проводим штабы) определимся с конкретной датой физического пуска", - сказал Семашко. Его цитирует госагентство БелТА





Семашко добавил, что "в феврале 2021 года этот блок полностью заработает на 100% мощности". В мае 2022 года, по его словам, предположительно, заработает второй энергоблок БелАЭС.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.









Ранее сообщалось, что физпуск первого энергоблока планируется в июле текущего года.





Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (АСЭ, структура "Росатома").