Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





— Требуется безотлагательно принять решения по защите внутреннего рынка, — заявил новый премьер-министр.





Головченко напомнил, что многие страны без стеснения закрывают границы, активно возвращаются к протекционизму, всеми способами защищают национальные рынки, несмотря на международные обязательства. При этом он заверил, что «мы будем действовать выверено».





Премьер также заявил о необходимости повышения эффективности госсектора, который формирует фискальные риски для бюджета.





— Бизнес, в том числе государственный, должен быть прибыльным. А бюджет должен использоваться для решения социальных вопросов и развития инфраструктуры, — уверен премьер.









Он заявил, что от чиновников сегодня требуется инициативность, самостоятельность и жесткая дисциплина.





Премьер-министр также заявил о необходимости избавить экономику от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости.





Головченко отметил, что работать правительство будет в тесном взаимодействии с Нацбанком. При этом он подчеркнул, что макрофинансовой стабильности на нынешнем этапе уже недостаточно.

