Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн









Выросла капитализация и других технологических гигантов. У Amazon она достигла $1,3 трлн, у Alphabet (владеет Google) — $1 трлн.





Рекордный рост акций этих четырех компаний происходит на фоне снижения основных индексов. Так, индекс S&P 500 упал на 0,5%, а Dow Jones — на 1%, передает РБК





Издание указывает, что росту акций Apple и Microsoft поспособствовал кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции и протестами в США. Бумаги высокотехнологичных компаний рассматриваются инвесторами как достаточно безопасные с точки зрения сохранения средств.





Компании выиграли от распространения коронавируса. Amazon получил выгоду от закрытия обычных магазинов и распространения электронной торговли, технологии Microsoft понадобились для перевода работников на удаленку, а Alphabet разбогател на рекламе. Что же касается Apple, то энтузиазм инвесторов связан в том числе с предстоящим выходом 5G iPhone.





Издание MacRumors также отмечает, что в последнее время Apple активно практиковала обратный выкуп своих акций, что способствовало росту стоимости ценных бумаг компании.