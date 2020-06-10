+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Белорусским банкам хотят разрешить выпускать токены

Нацбанк Беларуси планирует провести эксперимент по созданию и размещению банками цифровых знаков (токенов).


Как сообщает DEV.by, регулятор уже подготовил соответствующий проект указа. До 24 июня банки должны согласовать документ либо представить свои замечания и предложения.

В соответствии с документом банки смогут создавать, размещать, приобретать, отчуждать и хранить собственные токены, а также токены других банков и юрлиц. Сделки с токенами банки смогут совершать через резидентов ПВТ — операторов криптоплатформ. Эксперимент планируется провести в течение трех лет — с 1 января 2021 года по 1 января 2024 года. Выпускать токены планируется разрешить в рамках эксперимента 12 банкам:

Беларусбанк
Белагропромбанк
БПС-Сбербанк
Банк «Дабрабыт»
Белгазпромбанк
БелВЭБ
БТА Банк
БСБ Банк
Банк «Решение»
РРБ-Банк
БНБ-Банк

На данный момент из белорусских банков к выпуску токенов имеет отношение Банк БелВЭБ. Он является оператором инвестиционной платформы Finstore.by, которая заработала в прошлом году. В ноябре 2019 года платформа начала первичное размещение токенов обувной фабрики «Белвест», позже — токенов МАЗа. Сейчас на платформе доступны токены семи компаний. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Честный разговор с членом избирательной комиссии
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...
Игорь Драко
Баюся, намі кіруюць неразумныя людзі
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады
Владимир Подгол
Смертоносные пророчества Властелина судеб
Павел Знавец
Будет ли он отстреливаться?


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru