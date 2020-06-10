Белорусским банкам хотят разрешить выпускать токены
Нацбанк Беларуси планирует провести эксперимент по созданию и размещению банками цифровых знаков (токенов).
Как сообщает DEV.by, регулятор уже подготовил соответствующий проект указа. До 24 июня банки должны согласовать документ либо представить свои замечания и предложения.
В соответствии с документом банки смогут создавать, размещать, приобретать, отчуждать и хранить собственные токены, а также токены других банков и юрлиц. Сделки с токенами банки смогут совершать через резидентов ПВТ — операторов криптоплатформ. Эксперимент планируется провести в течение трех лет — с 1 января 2021 года по 1 января 2024 года. Выпускать токены планируется разрешить в рамках эксперимента 12 банкам:
Беларусбанк
Белагропромбанк
БПС-Сбербанк
Банк «Дабрабыт»
Белгазпромбанк
БелВЭБ
БТА Банк
БСБ Банк
Банк «Решение»
РРБ-Банк
БНБ-Банк
На данный момент из белорусских банков к выпуску токенов имеет отношение Банк БелВЭБ. Он является оператором инвестиционной платформы Finstore.by, которая заработала в прошлом году. В ноябре 2019 года платформа начала первичное размещение токенов обувной фабрики «Белвест», позже — токенов МАЗа. Сейчас на платформе доступны токены семи компаний.
19:14 10/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение