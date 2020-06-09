Минск попал в рейтинг самых дорогих городов мира — но с конца





Авторы рейтинга сравнили стоимость более 200 товаров и услуг в 209 городах на пяти континентах. Исследователи учитывали стоимость аренды жилья, цены на транспорт, еду, алкоголь, табак, одежду и обувь, товары для дома, развлечения и отдых. Данные, использованные в исследовании, получены в марте 2020 года, поясняет Meduza





Несмотря на протесты, Гонконг сохранил первое место из-за колебания валют к доллару США, а также роста стоимости жизни в городе, говорят в Mercer. Как указывает Forbes, на место Гонконга в рейтинге повлияли, в числе прочего, и высокие цены на недвижимость.





На втором месте расположился Ашхабад, столица Туркмении. За год город поднялся на пять строчек. Туркмения переживает экономический и социальный кризис в сочетании с гиперинфляцией, объясняют в Mercer, из-за этого в Ашхабаде выросла стоимость импортных продуктов и товаров.





Всего в топ-10 вошли шесть городов, расположенных в Азии: кроме Гонконга и Ашхабада это Токио (третье место), Сингапур (пятое), Шанхай (седьмое) и Пекин (десятое).









Самые дорогие города Европы находятся в Швейцарии: Цюрих занял четвертое место, Берн и Женева — восьмое и девятое места соответственно. Также в десятку самых дорогих городов вошел Нью-Йорк (шестое место).





Минск находится на 194-м месте из 209 (в прошлом году был на 198-й позиции). Дешевле, чем в Минске, обойдется проживание в Алжире, Тегусигальпе (Гондурас), Сараево (Босния и Герцеговина), Манагуа (Никарагуа), Габороне (Ботсвана), Исламабаде (Пакистан), Лусаке (Замбия), Скопье (Северная Македония), Тбилиси (Грузия), Банжуле (Гамбия), Карачи (Пакистан), Ташкенте (Узбекистан), Бишкеке (Кыргызстан), Виндхуке (Намибия) и Тунисе.