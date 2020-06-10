



Аналитики банка Денис Порывай и Станислав Мурашов прогнозируют значительное снижение в связи с ростом цен на нефть валютных интервенций Банка России в июне до 0,5–0,6 млрд. долларов с 2,97 млрд. долларов в мае. По их данным, в апреле цена на нефть марки Brent увеличилась в апреле на 40% — до 35 долларов за баррель, пишет select.by





При этом курс доллара против рубля уменьшился примерно на 10% и оказался 1 июня немного ниже 70 рублей за доллар, что соответствует значениям на конец февраля текущего года, когда нефть стоила 45–50 долларов за баррель. Таким образом, рубль в настоящее время является переоцененным по сравнению с ценами на нефть.





Тем не менее, считают в Райффайзенбанке, это не означает, что курс доллара может подняться, так как импорт товаров и услуг в июне останется пониженным в силу того, что меры по самоизоляции снимаются медленно и неравномерно. То есть спрос на валюту меньше обычного уровня.









Поэтому аналитики и полагают, что сокращение продажи валюты ЦБ на открытом рынке в июне сможет лишь остановить укрепление рубля ниже 70 рублей, причем даже в том случае, если цена на нефть марки brent поднимется выше 40 долларов. Ослабления рубля они ожидают только к началу осени.





Впрочем, курс доллара может снизиться в связи с общей тенденцией к ослаблению американской валюты на рынке форекс. В первую очередь, речь идет о курсе евро против доллара, но поддержку получат курсы и других валют, в том числе и российского рубля.



