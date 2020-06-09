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Бизнесмен: Думающие люди начинают замечать явную истерику на самом верху

Александр Малашко – об особенностях этой кампании.

Иллюстративный снимок.Фото Владимир Гридин, Радыё Свабода

В программе Примус бизнесмен Александр Малашко поделился впечатлением о развитии президентской кампании. Происходящее в эти дни он охарактеризовал словом «неожиданно»:

— Предыдущие годы уже говорили о том, что кого-то расшевелить сложно. Постояли в сторонке, поосуждали власть и в очередной раз ничего не сделали. Сейчас же неожиданно стало интересно читать новости.  

По мнению бизнесмена, думающие люди начинают замечать явную истерику и страх на самом верху. Даже если к итоговому выпуску теленовостей в них все «вырезали и подчистили»:

— Когда начинают говорить о том, что людей нужно оградить от вредной информации, когда люди начинают на улицах исчезать лишь потому, что они собирают подписи. Тут еще ничего не началось, а уже пошла зачистка.


Александр Малашко убежден, что как прежде уже не будет, даже если Лукашенко и снова «нарисует себе 83%». Ведь если раньше об особенностях белорусских выборов знала в основном политизированная часть общества, испытавшая на себе все прелести избирательной системы, то сейчас в процесс вовлекаются все новые и новые люди, ранее политикой не интересовавшиеся.

— Вряд ли в этот раз Лукашенко придется просить сделать ему «нестыдную» цифру, — иронизирует бизнесмен.
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