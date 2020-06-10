Международные резервы тают на фоне минимальных выплат по госдолгу

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июня 2020 года, по предварительным данным, составили 7 879,3 млн. долларов США За май 2020 года золотовалютные резервы снизились на 3,7 млн. долларов США (на 0,05 процента) после роста в апреле на 96,4 млн. долларов США (на 1,2 процента).





Расходные операции из резервов идут на выплаты по госдолгу. В мае это минимальный месячный объем порядка 220 млн. долларов США. Дальше график платежей пойдет по нарастающей, а источники пополнения резервов не внушают оптимизма.





Внутренний рынок уже не дает возможностей для рефинансирования даже платежей по местным долгам. “Друзей” у Минфина остается все меньше ( о чем поясним попозже) и план по внутренним источникам может быть провален. Перспектив у Нацбанка на валютном рынке тоже немного по сравнению с предыдущими годами. Но в мае еще было что подобрать.





Единственным источником пополнения валюты стали сделки на российском долговом рынке. Российские рубли Минфину ни к чему, поэтому не сомневаемся , что практически весь привлеченный объем был сконвертирован в твердые валюты, учитываемые в составе ЗВР. Немного помогло золото, добавляющее в цене рыночными котировками. Но реальная ликвидность в распоряжении регуляторов продолжает таять.





Функциональный правительственный блок как известно изменен перед выборами. Все, кто вещал о неких миллиардах от внешних кредиторов, из правительства удалены. До осени денег не будет, а списания приличные. Ждем потери миллиарда долларов ЗВР до конца лета. Дальше – еще одного миллиарда осенью. Потом и продожим рассуждения о том , куда катимся.