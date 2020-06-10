Ксения Федорова у своего бара "Синяя коза". Фото со страницы в Facebook





"2 июня я обратилась в ЦИК с вопросом — возможно ли гендерное неравенство в нашей стране и насколько правомерно озвучивать такие заявления в адрес женщин со стороны кандидатов в претенденты.





Тыдыщ — 9 июня получила звонок из налоговой, и инспектор поинтересовалась почему мы не отвечаем на письмо, отправленное в «личный электронный кабинет», датированное 5 июня от налоговой, в котором в срочном порядке предлагают нам предоставить документы.





Безусловно, мы их предоставим. Раз порядок такой. Самое время мониторить малое предприятие — бар. Сначала я заволновалась и подумала — неужели харрасят? Ну нет. Не время душить малый бизнес и затевать проверки — и так все зыбко и столько банкротится фирм, и сколько закрылось.





Наверняка, хотят отмониторить и проконсультировать как работать, минимально подвергая риску малое предприятие".



