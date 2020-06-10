Белстат посчитал фермерские хозяйства. Их количество увеличилось









На 1 января 2020 г. в пользовании фермерских хозяйств находилось 213,9 тыс. гектаров сельхозугодий, в том числе пахотных – 150,7 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 85,5%, пахотные – на 76,5%. В среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 79 гектаров сельскохозяйственных земель.





На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.





Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 3,1 раза, в том числе продукции растениеводства – в 3,5 раза, животноводства – на 47,5%.





Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2019 году она составила 2,7% (в 2010 году – 1%): в производстве продукции растениеводства увеличилась с 1,6% до 5,4%, животноводства – с 0,3% до 0,4%.





Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (свыше 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.





Располагая 2,5% от общей площади сельскохозяйственных земель в республике, фермерские хозяйства в 2019 году производили 20,5% общереспубликанского объема овощей, 7,3% картофеля, 2,7% зерна, 2,5% свеклы сахарной. При этом доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,4 раза, картофеля – в 3,7 раза, свеклы сахарной – в 1,8 раза, зерна – в 1,9 раза.





В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2019 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составил 0,7%, молока – 0,4%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 13,6%.





Возрос экспортный потенциал крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2019 году экспорт продукции составил 66,9 млн. долларов США (в 2014 году – 55,5 млн. долларов США). Фермерскими хозяйствами было экспортировано 127,7 тыс. тонн картофеля (в 10,1 раза больше, чем в 2014 году), 5,3 тыс. тонн капусты (на 20,6% больше), 2,2 тыс. тонн лука репчатого и чеснока (в 12,3 раза больше), 15,9 тыс. тонн яблок и груш (в 3,6 раза больше).